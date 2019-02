Incêndio florestal atinge Parque Metropolitano de Santiago, no Chile

Um incêndio florestal atingiu, na noite deste domingo, o morro San Cristóbal, no Parque Metropolitano, em Santiago, obrigando a mobilização de animais pequenos do zoológico que funciona no local, informaram autoridades locais.

Vinte companhias de bombeiros de Santiago combatem o incêndio que "afeta uma superfície de 2 hectares de vegetação, no interior do Parque", disse a Oficina Nacional de Emergência (ONEMI). O Zoologico Metropolitano realiza uma evacuação preventiva de animais pequenos em direção à costa Leste do zoológico. Está descartada a possibilidade de que o fogo atinja alojamentos.

O parque metropolitano tem mais de 700 hectares e é um dos maiores da América Latina. O Chile vive uma intensa temporada de incêndios florestais que atingem milhares de hectares no centro e no sul do país, em um verão com recorrentes ondas de calor. / AFP