Incêndio florestal fecha laboratório nuclear nos EUA

O incêndio, iniciado no domingo, destruiu 30 estruturas a sul e oeste de Los Alamos na manhã de ontem e provocou o fechamento do laboratório, lembrando o violento incêndio de maio de 2000, que destruiu centenas casas e prédios.

Em Los Alamos, 12,5 mil pessoas foram retiradas de suas casas, por causa do risco trazido pelo fogo. A retirada foi calma e não houve nenhum acidente de trânsito, disse o chefe de polícia Wayne Torpy.

Ontem, uma equipe que trabalhava para lidar com incêndios no Arizona assumiu os esforços no Novo México, após 18 horas do início das chamas. O fogo atingiu rapidamente 176 quilômetros quadrados e houve um início de incêndio na propriedade que abrange o laboratório.

Outra equipe chega hoje para combater o fogo, pelo risco de as chamas atingirem o dobro da área já afetada. Os funcionários do laboratório nuclear em Los Alamos viram o foco na propriedade, porém ali o fogo foi rapidamente contido, sem causar problemas. Eles também garantiram que os materiais radioativos estocados estavam em segurança. As informações são da Associated Press.