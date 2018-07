Incêndio florestal mata 6 bombeiros no Chile Ventos que mudaram levaram as chamas para cima de um grupo de bombeiros que lutavam contra um incêndio na região de Cautin, no sul do Chile, matando 6 deles, provocando queimadura graves em 2 e deixando um desaparecido, informou nesta quinta-feira o governador de Cautin, Miguel Mellado. No momento, a região sul do Chile é atingida por 50 incêndios florestais. O fogo já destruiu centenas de casas, forçou a retirada de milhares de moradores e atingiu parcialmente o parque Torres del Paine, na Patagônia. Cautin fica 700 quilômetros ao sul da capital Santiago.