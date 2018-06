Incêndio florestal nos EUA diminui intensidade

As chamas chegaram muito próximas ao principal reservatório de água que abastece São Francisco, mas as cinzas que caíram dentro do reservatório não chegaram a contaminar a água. "Está tudo bem. Sem preocupações", afirmou Glen Stratton, chefe de operações da equipe de combate ao incêndio, sobre o reservatório.

Aproximadamente 3.700 bombeiros trabalham no combate ao fogo, o maior já registrado nas montanhas de Sierra Nevada, Califórnia. Cerca de 4.500 estruturas estão ameaçadas. Pelo menos 23 foram destruídas, embora as autoridades não tenham revelado se foram moradias ou construções rurais.

A fumaça densa limita a visibilidade, mas a elevação da umidade esperada para a tarde desta terça-feira deve ajudar a diminuir as chamas, afirmou Matt Mehle, do Serviço Nacional de Meteorologia. O porta-voz dos bombeiros da Califórnia, Daniel Berlant, afirmou que essas condições climáticas devem permitir que os bombeiros controlem o fogo.

Terreno acidentado, ventos fortes e clima seco dificultam o trabalho dos bombeiros no combate ao fogo que começou em 17 de agosto. As causas do incêndio florestal ainda não foram determinadas. Fonte: Associated Press.