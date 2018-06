Incêndio florestal queima casas no sul da Califórnia Mais de duas mil pessoas viram-se forçadas a abandonar suas residências no sul da Califórnia por causa de um incêndio florestal que já queimou duas casas e ameaça bairros inteiros na árida região das montanhas de San Gabriel, a cerca de 40 quilômetros do centro de Los Angeles.