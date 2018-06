Incêndio mata 10 numa única casa na Índia Dez pessoas morreram ontem num incêndio da casa onde elas moravam, na cidade indiana de Agra, no norte do país, informou a polícia local. A tragédia ocorreu no bairro de Sewla Jat. Segundo uma fonte policial citada pela agência de notícias Ians, as vítimas são dois casais e seis crianças. Ainda não se sabe o que iniciou as chamas, mas testemunhas disseram ter ouvido uma explosão, possivelmente de um botijão de gás.