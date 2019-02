Incêndio mata 17 pessoas e deixa 4 feridos em Nova Délhi, na Índia

Dezessete pessoas morreram em um incêndio nesta terça-feira, 12, no hotel Arpit Palace, na região central de Nova Délhi, na Índia. De acordo com o vice-comissário da polícia local, Mandeep Singh Randhawa, pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas em razão das chamas.

Cerca de 35 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. Não há informações sobre a situação de saúde dos feridos.

O hotel está localizado no bairro Karol Bagh, uma área na capital da Índia onde ficam lojas e hotéis populares entre os turistas.

Vinte e cinco carros de bombeiros atuaram contra o incêndio que destruiu praticamente todo o prédio de cinco andares. Apenas o térreo foi preservado.

O fogo já foi extinto pelas autoridades, que agora trabalham no rescaldo das chamas para começar a investigar as causas do incêndio. / AFP, EFE e AP