Incêndio mata 19 pessoas em shopping no Catar

DOHA - O Ministério do Interior do Catar informou que 13 crianças estão entre as 19 pessoas mortas em um incêndio que aconteceu nesta segunda-feira, 28, em um dos maiores shopping centers do país do Golfo Pérsico. Entre os adultos, morreram quatro professoras e dois bombeiros. Outras 17 pessoas, a maioria bombeiros, ficaram feridas, disseram as autoridades.

Testemunhas disseram ter visto uma coluna de fumaça preta começar a ser emitida do shopping Villaggio ao redor do meio dia. O Ministério do Interior disse que o incêndio foi extinto algumas horas depois e que a causa do sinistro é investigada. O Villaggio foi aberto em 2006 como um dos maiores shoppings e centros de entretenimento do Catar. O shopping tem um rinque de patinação no gelo e canais imitando os de Veneza, onde as pessoas passeiam em gôndolas.

As informações são da Associated Press.