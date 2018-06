Incêndio na Austrália destrói mais de 100 residências

Um incêndio na Austrália no Dia do Natal destruiu mais de 100 residências no sul do país, forçando milhares de pessoas a fugirem de suas casas, disseram hoje as autoridades locais.

O tempo mais ameno e uma leve chuva neste sábado reduziram a ameaça imediata das chamas na Rodovia Grande Oceano, no Estado de Vitória, mas funcionários advertiram que focos de fogo podem continuar a ocorrer durante semanas.

Ninguém morreu nem foi ferido pelas chamas, disse o comissário estadual de gerenciamento de emergências, Craig Lapsley. Centenas de bombeiros passaram o Natal combatendo as labaredas, que destruíram 116 residências em pequenas cidades de Wye River e Separation Creek, disse Lapsley. Muitas das casas destruídas eram casas de veraneio.

O fogo fechou temporariamente uma parte da rodovia Grande Oceano, que passa pela região da costa de Vitória. Incêndios violentos são comuns no verão australiano. Em 2009, o fogo matou 173 pessoas e destruiu mais de 2 mil casas no mesmo Estado do país.