Incêndio na Califórnia avança rapidamente e provoca milhares de evacuações

O incêndio que começou na manhã desta quinta-feira, 8, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, avançou em grande velocidade ao longo do dia, passando de 2 mil hectares afetados para mais de 7 mil em apenas seis horas. As chamas já forçaram a evacuação de ao menos 20 mil pessoas, segundo as autoridades do Estado.

De acordo com o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios da Califórnia (Calfire), estão ativas ordens de evacuação nos povoados de Pulga e Concow, no condado de Butte; na cidade de Paradise, de 26.000 habitantes; e nas zonas rurais de Butte Creek Canyon e Butte Valley.

A área atingida fica a 140 quilômetros de distância da capital do Estado, Sacramento, e a 280 quilômetros da área da baía de São Francisco, até onde chega a fumaça do fogo.

A polícia local informou que alguns de seus agentes, assim como vários moradores, aguardam o resgate pelos serviços de emergência.

Vários edifícios foram atingidos e algumas pessoas sofreram queimaduras graves, mas por enquanto não há relatos de nenhuma vítima mortal.

O vereador da câmara municipal de Paradise, Scott Lotter, que deixou a cidade junto com sua família, declarou ao jornal The Sacramento Bee que "a cidade inteira está em chamas" e descreveu um cenário de "horror e caos" em que as estradas se encontram obstruídas pelo tráfego e por carros abandonados.

O incêndio, batizado de "Camp Fire", começou na primeira hora desta manhã e se propagou rapidamente por um terreno muito seco e com a ajuda dos fortes ventos de até 80 quilômetros por hora que sopram nessa região.

A maior companhia fornecedora de gás e eletricidade da Califórnia, a PG&E, informou o corte do fornecimento a 14.000 moradores nos condados de Butte e Plumas a pedido dos bombeiros para garantir a segurança.

Incêndios na Califórnia

Os incêndios de grandes proporções na Califórnia são cada vez mais frequentes e violentos, como demonstra o fato de que, de acordo com os registros oficiais que remontam até 1932, quatro dos cinco mais destrutivos da história do Estado ocorreram nos últimos seis anos.

Em setembro, os bombeiros controlaram o incêndio Mendocino Complex, que começou em julho e foi considerado o maior da história da Califórnia./ EFE