Incêndio na Califórnia destrói 10 casas e 22 construções

Equipes de especialistas estão no terreno para fazer uma nova avaliação dos danos. "Está sendo um grande desafio entrar nas áreas queimadas porque há muito terreno inacessível", afirmou. "Temos que garantir que a entrada é segura o suficiente."

Devido às condições de umidade, uma competição de triatlo que seria realizada neste domingo próxima ao lago Tahoe, foi cancelada. O evento contaria com cerca de três mil atletas de diversas partes do mundo.

O incêndio avança velozmente e está localizado a 96 quilômetros a leste de Sacramento. O fenômeno começou em 13 de setembro, e o homem acusado de causar o incêndio, Wayne Allen Huntsman, de 37 anos, se declarou inocente, mas continua detido no condado de El Dorado e tem uma fiança fixada em US$ 10 milhões. Mais de cinco mil bombeiros da Flórida e do Alasca estão cooperando na operação de combate às chamas. Fonte: Associated Press.