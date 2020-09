Incêndio na Califórnia foi causado por dispositivo usado em 'chá de revelação', dizem bombeiros

Um dispositivo pirotécnico para criar fumaça, usado em um chá de revelação — festa realizada pelos pais para anunciar o sexo do bebê — foi uma das causas do incêndio que atinge a cidade de Yucaipa, na Califórnia, Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de San Bernardino, condado onde as chamas se concentram, nesta segunda-feira, 7.

Segundo as autoridades locais, parte da cidade, que possui cerca de 54 mil habitantes, foi evacuada. Até o momento, o fogo já destruiu uma área de aproximadamente 30 quilômetros quadrados, e apenas 5% das chamas foram controladas. Helicópteros estão sendo usados para tentar conter o incêndio.

Ainda de acordo com os bombeiros, nenhum caso de ferido ou casa danificada foi relatado até esta segunda-feira.

Resgates no fim de semana

Neste fim de semana, mais de 200 pessoas foram resgatadas após o início de um incêndio, provocado por uma onda de calor, em um acampamento na Floresta Nacional de Sierra, nos arredores de São Francisco. Segundo os bombeiros do condado de Fresno, ao menos 20 pessoas foram socorridas em hospitais, sendo dois pacientes com ferimentos graves.

Em meados de agosto, outra onda de calor gerou incêndios que devastaram mais de 600 mil hectares de floresta nas últimas três semanas.