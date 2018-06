Incêndio na capital da Costa Rica deixa 100 mil sem energia

SAN JOSÉ - Um enorme incêndio em uma estação elétrica na cidade de San José, capital e maior cidade da Costa Rica, deixou na noite de quarta-feira mais de 100 mil domicílios sem energia, segundo informaram as autoridades do país da América Central.

As causas do fogo que atingiu a a estação da Companhia Nacional de Força e Luz (CNFL), empresa pública, no município de Desamparados, subúrbio de San José, não foram identificadas. No momento do incêndio, era possível observar um rastro luminoso visível em toda a capital.

Luis Fernando Andrés, diretor da CNFL, informou que o incidente deixou sem energia elétrica 100 mil usuários, tanto residenciais como comerciais, no sul e no leste da região metropolitana.

O apagão desligou os sinais de trânsito em várias zonas da capital em um horário de grande movimento, o que provocou caos no trânsito.

Nivel de incendio y explosión pic.twitter.com/fQ1OKxcsVD — Andrés (@andrescr13) 29 de junho de 2017

/ AFP