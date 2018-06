Incêndio na principal torre do novo World Trade Center é controlado

Texto atualizado às 11h57

NOVA YORK - O Departamento de Bombeiros de Nova York apagou o incêndio registrado nesta quarta-feira, 8, no andar número 88 do principal edifício do novo World Trade Center, que pode ter sido provocado por problemas na soldagem.

Um porta-voz do corpo de bombeiros afirmou à Agência Efe que o incêndio foi registrado pouco antes das 8h45 (horário de Brasília), e em menos de uma hora já havia sido controlado pelos 90 bombeiros que foram deslocados ao complexo.

O incêndio pode ter sido provocado por problemas na soldagem durante a construção do edifício, que quando estiver totalmente pronto, contará com 104 andares e terá 541 metros de altura.

Na semana passada, a viga de aço na qual o presidente Barack Obama escreveu "Lembramos, reconstruímos e retornamos mais fortes" foi alçada até o andar mais alto do prédio.

Quando a obra for finalizada, a torre contará com um terraço situado a 417 metros de altura, exatamente a mesma altura que tinham as Torres Gêmeas, que foram destruídas em 11 de setembro de 2001 após ataques terroristas.