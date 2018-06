Incêndio na região central da Índia mata 15 Um incêndio neste sábado em uma fábrica de fogos de artifício na região central da Índia matou 15 trabalhadores e feriu seriamente outros quatro, informou o policial Kishore Gurjar. Segundo ele, a causa do incidente não ficou imediatamente clara e uma investigação está em andamento. Quatro dos funcionários sofreram queimaduras em 70% a 90% do corpo e recebiam atendimento no hospital, acrescentou Gurjar.