Incêndios afetam quatro províncias na Argentina

A situação é mais crítica em Córdoba, centro geográfico da Argentina, onde o fogo começou dois dias atrás e afeta principalmente a zona de serra. Cerca de 480 pessoas foram evacuadas, a maioria do vale turístico de Calamuchita, cerca de 120 quilômetros da capital da província,

"Com a seca de quatro meses e ventos cruzados, não tem como apagar o fogo", afirmou o governador de Córdoba, José Manuel De la Sota. "A meteorologia prevê que as condições climáticas vão piorar nas próximas 48 horas, com temperaturas de até 40 graus e ventos de entre 50 e 60 quilômetros por hora", contou De la Sota.