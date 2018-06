Incêndios chegam a Estado mais populoso da Austrália Os incêndios florestais que atingem a Austrália deste sexta-feira chegaram a Nova Gales do Sul, o Estado mais populoso do país, nesta terça-feira, forçando os moradores a deixarem as áreas mais afetadas. Por causa das altas temperaturas e do fogo que se espalha rapidamente, as autoridades alertaram sobre condições "catastróficas" no país.