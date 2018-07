Incêndios deixam 283 mortos no Paquistão

Dois incêndios que devastaram fábricas em Karachi e Lahore, no Paquistão, na noite da terça-feira, deixaram 283 mortos, informaram ontem as autoridades do país. Muitas das vítimas morreram porque não conseguiram escapar dos prédios, que não contavam com equipamentos básicos de segurança.

O elevado número de mortes ilustra o estado do parque industrial paquistanês, composto de inúmeras fábricas - algumas montadas ilegalmente nas regiões mais densamente habitadas do país, cujos donos pagam propinas com frequência para que funcionários públicos ignorem as violações de segurança.

Em Karachi, metrópole comercial que abriga o principal porto do Paquistão, o incêndio ocorreu em uma fábrica de roupas e matou 258 pessoas, informou, em nome do governo, Roshan Ali Sheikh, afirmando que o número de mortes deveria aumentar. De acordo com ele, o local contava com apenas uma saída e os outros acessos para fuga estavam trancados. "É um ato criminoso trancar as portas de emergência e estamos tentando saber quem fez isso e por quê", afirmou Sheikh.

Muitas das vítimas faziam fila para receber seus contracheques no momento do incêndio. O bombeiro Ehtisham-ud-Din afirmou que a maioria das mortes, de empregados que se encontravam no porão da fábrica, ocorreu por sufocamento.

"Os donos estavam mais preocupados com a segurança das roupas do que com a dos trabalhadores", disse o funcionário Mohamed Pervez, com a fotografia de seu primo, também empregado do local, que desapareceu após o incêndio. "Se não houvesse grades de metal nas janelas, muita gente teria se salvado. A fábrica estava repleta de roupas e tecidos. Quem reclamava disso era demitido."

Cerca de 30 corpos carbonizados foram enfileirados no hospital que atendeu as vítimas. "O dono da fábrica também deveria ser queimado até a morte, da mesma maneira que nossos parentes, que morreram de uma maneira horrível", disse Nizam-ud-Din, cujo sobrinho morreu no incêndio.

Muitas vítimas ficaram feridas, entre elas uma mulher grávida, ao pular de janelas cujas grades foram arrombadas nos pavimentos mais altos do edifício de cinco andares.

Mohamed Ilyas disse que trabalhava em um salão com cerca de 50 funcionários quando uma bola de fogo surgiu da escada. "Saltei da minha cadeira e corri em direção às janelas, mas as barras metálicas nos impediam de escapar. Alguns rapidamente pegaram ferramentas para romper as grades. Foi assim que conseguimos pular para o andar térreo", afirmou o funcionário, que se feriu na queda. Os gerentes da fábrica fugiram e o nome do dono entrou numa lista de pessoas proibidas de deixar o país.

Lahore. Já o incêndio em Lahore ocorreu em uma fábrica ilegal de calçados e matou 25 pessoas carbonizadas ou sufocadas. O fogo começou quando os funcionários acionavam um gerador de energia. Ele soltou faíscas que entraram em contato com produtos químicos inflamáveis usados na fabricação dos sapatos. / AP e REUTERS