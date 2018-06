Incêndios florestais deixam desabrigados no sul da Austrália

Milhares de australianos tiveram de deixar suas casas devido aos incêndios florestais ocorridos no sul do país. O corpo de bombeiros ainda tenta controlar as chamas na região, mas enfrenta dificuldade por causa dos fortes ventos, que ajudam a propagar os focos de incêndio.

Seis casas foram destruídas pelo fogo nos estados de South Austrália e Victoria, informaram autoridades, mas nenhum caso de ferimentos sérios foi registrado. Autoridades afirmam que ainda devem se passar dias antes que as chamas sejam controladas.

A área mais atingida foi a de Adelaide Hills, onde o fogo destruiu cinco casas e deixou centenas de outros imóveis sob risco, segundo o porta-voz do Serviço de Incêndio do país, Daniel Hamilton. Moradores de 19 comunidades foram evacuados, com a previsão de que uma mudança na direção dos ventos neste sábado pudesse piorar os incêndios. A meteorologia também prevê um aumento na umidade, o que deve ajudar a impedir o avanço das chamas.

"Não deve haver sensação de alívio por causa das temperaturas um pouco mais baixas ou sinais de chuva", afirmou o governador de South Australia, Jay Weatherhill. "A situação permanece extremamente perigosa e nossos alertas de mais cedo devem ser seguidos".

Mais de 2 mil bombeiros estão trabalhando no combate aos incêndios florestais no estado, seja em terra firme ou com o auxílio de aviões. Seis deles receberam atendimento médico devido à inalação de fumaça.

Incêndios florestais são comuns em boa parte da Austrália durante os meses do verão. Em 2009, mais de 173 pessoas morreram e 2 mil casas foram destruídas no estado de Victoria devido ao fogo. Fonte: Associated Press.