Incêndios florestais destroem casas na Austrália

Os bombeiros, que têm combatido as chamas provocadas por temperaturas elevadas e rajadas de vento, disseram que as recentes tempestades ajudaram a diminuir o calor. No entanto, os raios causaram novos focos de incêndio em outros pontos. "Há uma mudança constante nas condições (meteorológicas)", afirmou um representante dos bombeiros.

No Estado de Victoria, autoridades afirmaram que a diminuição do calor baixou os riscos de fogo próximo nas proximidades dos Montes Granpians, uma região turística popular a noroeste de Melbourne, onde uma pessoa morreu.

No entanto, autoridades do Estado da Australia do Sul informaram que 11 incêndios continuam a queimar sem controle afetando importantes zonas agrícolas, incluindo uma próxima do Vale Barossay, centro da indústria australiana de exportação de vinhos. Fonte: Dow Jones Newswires.