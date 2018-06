Incêndios florestais em Portugal fazem mais um vítima

Temperaturas acima de 30 graus Celsius e fortes ventos em agosto acionou equipes de emergência nas últimas semanas e levou as autoridades a pedirem por oito aviões de combate a incêndio de outros países europeus. Nesta semana, temperaturas mais amenas e maior umidade no ar ajudaram a extinguir os focos de incêndio.

Segundo cálculos da autoridade local, a área atingida pelas queimadas até agosto deste ano, de 94 mil hectares, é 25% maior do que no mesmo período do ano passado.