Incêndios florestais podem se intensificar na Austrália Uma série de incêndios está consumindo parte da região leste da Austrália e pode piorar nesta semana com as altas temperaturas e os fortes ventos previstos para a região. É um dos maiores incêndios florestais desde a década de 1960 no Estado mais populoso da Austrália, Nova Gales do Sul, segundo as autoridades.