Incêndios na Austrália fazem ao menos três vítimas fatais

SYDNEY - Ao menos três pessoas morreram vítimas dos incêndios que assolam o sudeste da Austrália, informaram autoridades do país nesta terça-feira, 31. Segundo o boletim, elas teriam ficado presas nas chamas. Milhares de turistas estão buscando refúgio nas praias da região.

LEIA TAMBÉM > Queda de elevador deixa quatro pessoas mortas em Santos

O comissário de bombeiros rurais de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons, disse que há relatos preliminares de três mortes em pequenas cidades da região. Os dados ainda precisam ser checados pelas equipes de resgate. Ao todo, o estado tem 100 focos de incêndio, dos quais 40 seguem fora de controle.

"Temos três mortes ainda não confirmadas, como resultado dos incêndios que atingem a costa sul", disse Fitzsimmons à mídia. Eles trabalham com a possibilidade de duas vítimas fatais na cidade de Cobargo e uma na cidade de Belowra.

Ele também declarou que ainda não é seguro para a polícia chegar aos locais onde se encontram as vítimas, principalmente os mais isolados, devido à ameaça contínua de incêndios. Enquanto isso, 100 mil pessoas já deixaram suas residências. No entanto, estima-se que milhares de outras não conseguirão fazê-lo, pois encontram-se cercadas pelas chamas.

As autoridades também informaram que ao menos sete pessoas são dadas como desaparecidas, quatro apenas em Vitória, palco de alguns dos incêndios mais severos. Equipes de segurança já pediram aos moradores para evacuar a região.

"Estima-se que o estado tenha um total de 260 focos de chamas", disse um porta-voz da administração local. Segundo o governador Daniel Andrews, a ideia é que a defesa civil ajude para que as comunidades mais afastadas sejam "ajudadas por via marítima".

Ainda em Vitória, um grupo de ciclistas também protagonizou uma cena emocionante ao dar água para um coala que fugia das chamas no meio da estrada. Esta foi a primeira vez que o grupo viu um animal desta espécie correndo pelas ruas da região.

"Nós paramos nossas bicicletas para tirar o coala da estrada e evitar que ele fosse atropelado por carros. No entanto, ele veio diretamente até mim, pois estava obviamente com muita sede", contou Anna Heusler à CNN. Ela é vista no vídeo compartilhando a sua garrafa com o pequeno animal.

Ao todo, nove baixas já foram confirmadas nesta temporada de incêndios florestais, que incluem a morte de um bombeiro voluntário na última segunda-feira, 30, logo após seu caminhão ter sido atingido por uma forte ventania, que arrastou as chamas até o veículo.

Já faz mais de um mês desde que a Austrália vem enfrentando incêndios florestais devastadores, que atingem principalmente a costa leste. Ao todo, as chamas já destruíram mais de 4 milhões de hectares. Autoridades alegam que as temperaturas elevadas e o clima seco são os causadores do fogo.

Em Nova Gales do Sul, bombeiros voluntários estão reunidos e tentam, a todo custo, apagar focos de chamas em um território de aproximadamente mil quilômetros. Esses grupos estão levando seus recursos e força ao máximo, atuando principalmente no amparo às comunidades mais isoladas./ REUTERS e EFE