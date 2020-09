Incêndios na Califórnia atingem mais de 800 mil hectares, recorde histórico para o Estado

Os incêndios florestais na Califórnia já atingiram mais de 800.000 hectares, área recorde para o Estado, segundo o Corpo de Bombeiros local. Um foco de chamas ainda sem controle obrigou residentes a deixarem suas casas neste último final de semana.

"Este definitivamente é um recorde e ainda não chegamos ao final da temporada de incêndios", disse a porta-voz do Departamento de Proteção Florestal contra Incêndios da Califórnia, Lynne Tolmachoff.

O recorde foi alcançado dois meses antes do fim da temporada de incêndios florestais no Estado mais povoado dos EUA, onde milhares de bombeiros lutam contra as chamas em meio a uma intensa onda de calor.

Ao menos sete pessoas morreram em decorrência dos incêndios deste ano e cerca de 3.800 imóveis foram danificados ou destruídos, de acordo com o Departamento de Proteção Florestal.

A última vez que a quantidade de terras queimadas se aproximou de 800.000 hectares foi em 2018, mesmo ano do devastador incêndio de Camp Fire, quando 769.000 hectares foram destruídos.

Mais de 14.100 bombeiros foram designados para combater 24 incêndios diferentes desde a tarde de segunda-feira, 7.

Entre os incêndios está o Creek Fire, que começou na sexta-feira em um terreno acidentado. Até a madrugada desta terça-feira, 8, as chamas haviam atingido quase 32 mil hectares. O fogo segue se espalhando em "condições extremas" e ainda não foi contido.

A Califórnia tem suportado temperaturas escaldantes ultimamente e alcançou um recorde de 49ºC no domingo, 6, em Woodland Hills, recorde histórico para o condado de Los Angeles, segundo o Serviço Meteorológico Nacional./AFP