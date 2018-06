Incêndios na Califórnia deixam 5 mortos

SACRAMENTO - Subiu para cinco o número de mortos pelos fortes incêndios que atingem o Estado americano da Califórnia, depois que as autoridades confirmaram nesta quinta-feira a morte de mais duas pessoas.

A polícia encontrou na quarta-feira "restos mortais" de dois homens quando rastreava com cachorros duas zonas afetadas pelo incêndio de Valley, segundo um comunicado do chefe da polícia do Condado de Lake, Steve Brook.

O incêndio já provocou a morte na segunda-feira de uma mulher idosa deficiente, que não conseguiu abandonar sua casa a tempo.

As chamas devastaram quase 30 mil hectares nos condados de Lake, Napa e Sonoma, situados ao norte de San Francisco.

As outras duas vítimas também foram encontradas na quarta-feira nos arredores de Sierra Nevada, afetada pelo incêndio de Butte, que consumiu mais de 28 mil hectares.

Ambas se negaram a abandonar suas casas, apesar das ordens de retirada.

Cerca de 13 mil bombeiros continuavam lutando nesta quinta-feira contra os oito incêndios ativos na Califórnia, que forçaram a retirada de cerca de 15 mil pessoas, segundo explicou à AFP a porta-voz do departamento de bombeiros, Lynette Round.

A queda nas temperaturas e as chuvas devem proporcionar nos próximos dias uma ajuda vital para controlar os incêndios. / AFP