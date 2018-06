Incêndios na Califórnia fazem autoridades determinarem a retirada de 200 mil pessoas

LOS ANGELES, EUA - Um devastador incêndio que começou nas primeiras horas desta quarta-feira, 6, na região de Los Angeles enquanto os bombeiros já combatiam três outros focos de chamas no sul do Estado americano da Califórnia fez com que as autoridades determinassem a retirada de 200 mil pessoas de suas casas. Cerca de 200 residências foram destruídas pelo fogo.

Uma chuva de cinzas caiu sobre as principais estradas de Los Angeles, e as chamas ameaçam as mansões do bairro de Bel Air, onde o trânsito foi interrompido em diversas vias. A fumaça tomou conta da paisagem.

O incêndio mais grave começou antes do amanhecer nas íngremes costas do Sepulveda Pass, no Condado de Ventura. As autoridades estimaram que o fogo se espalhou por uma área de 259 quilômetros quadrados.

Centenas de bombeiros combatiam as chamas, enquanto aeronaves jogavam água sobre a região tomada pelo fogo e seu entorno, tentando evitar que o incêndio se espalhasse mais. / AP e NYT