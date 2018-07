Incêndios na Grécia deixam 20 mortos

Atenas, 23 jul (EFE).- Pelo menos 20 pessoas morreram e 104 ficaram feridas, entre elas 16 crianças, em grandes incêndios registrados nesta segunda-feira em várias regiões da Grécia, três deles perto de Atenas.

Um porta-voz do Centro Nacional de Cuidados Emergenciais (EKAV) disse à emissora "24/7" que uma jovem, de 15 anos, está entre os mortos. Do total de feridos, 11 estão em situação crítica ou internados em unidades de terapia intensiva no hospital.

O fogo destruiu imóveis e fez com que várias cidades fossem esvaziadas. O governo da Grécia declarou estado de emergência e pediu ajuda da União Europeia (UE) para controlar os incêndios.

+ Grécia quer Mármores do Parthenon de volta, diz Tsipras a May

Um dos mortos foi encontrado dentro de seu carro carbonizado em Mati, no leste de Atica, de acordo com o vice-presidente do EKAV, Miltiadis Mylonás.

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, antecipou o retorno de uma viagem que fazia à Bósnia para comandar a resposta das autoridades e expressou desejo de que os bombeiros consigam controlar os focos de incêndio apesar das condições adversas.

O ministro de Ordem Pública, Nikos Toskas, pediu cautela aos cidadãos e sugeriu que os incêndios podem ter sido provocados.

Centenas de bombeiros continuam tentando controlar os sete grandes incêndios que atingem o país, mas o trabalho tem sido dificultado pelos fortes ventos registrados desde cedo.

Um foco que começou a cerca de 50 quilômetros de Atenas provocou o esvaziamento de três povoados, onde casas viraram pó. As chamas também obrigaram as autoridades da interromper o tráfego de veículos em 17 quilômetros da estrada de Olympia, que conecta a capital do país ao Peloponeso, porque o fogo está muito perto do asfalto.

Outro dos incêndios, no leste de Atica, deixou uma praia cercada pelo fogo. Vários banhistas e motoristas que se refugiaram no local foram para o mar em pânico. De acordo com a Guarda Costeira, 15 já foram resgatadas, mas outras seguem desaparecidas, como um grupo de 8 turistas dinamarqueses que estaria em uma embarcação.

Um helicóptero conseguiu resgatar dois dinamarqueses que estavam nadando. Uma embarcação local também ajudou no salvamento e retirou do mar 12 pessoas, entre eles uma família com 3 crianças.

Segundo estimativas das autoridades citadas pela emissora pública "ERT", cerca de 300 pessoas estão presas em suas casas em várias regiões do leste de Atica. Além disso, um orfanato, duas bases militares e as colônias de férias para crianças de Atenas foram esvaziadas devido aos incêndios. / EFE e AFP