Incerteza marca cerco a suspeitos de atentado ao 'Charlie Hebdo'

PARIS - Segue a expectativa em torno do cerco realizado na cidade de Villers-Cotterêts, na região metropolitana de Paris, onde dois suspeitos de perpetrar atentados na França teriam sido localizados, segundo os jornais Le Figaro e Le Parisien. Uma operação policial está em curso no entorno de um posto de gasolina situado na região metropolitana, mas o Ministério do Interior ainda não confirma o cerco, muito menos a prisão dos dois suspeitos.

De acordo com o jornal Le Parisien, dois homens que trafegavam em um automóvel Renault Clio teriam abordado os funcionários do posto usando armas e máscaras. A Polícia Nacional, entretanto, não se manifestou sobre suas identidades.

Desde a madrugada de hoje, a Polícia Nacional caça os irmãos Cherif Kouachi e Said Kouachi, de 34 e 32 anos, suspeitos de terem perpetrado o atentado contra a redação do jornal satírico Charlie Hebdo na quarta-feira, deixando 12 mortos. Um suspeito de colaborar com os suspeitos foi preso.

Um segundo atentado foi cometido na manhã de hoje em Porte de Chatillon, no distrito de Malakoff, divisa entre os municípios de Paris e Montrouge. Um agente de segurança municipal foi assassinado com tiros pelas costas. Uma segunda vítima está em atendimento em estado grave. O terrorista fugiu do local.