Incidente com tiros na Alemanha deixa feridos, diz polícia

STUTTGART - Um incidente com tiros deixou vários feridos na cidade de Rot am See, perto de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, informou a polícia local nesta sexta-feira, 24.

Ainda não há informações sobre mortos. Um suspeito foi preso, e segundo a imprensa da Alemanha os tiros teriam ligação com um “relacionamento pessoal”. Não há outros suspeitos de envolvimento.

Mais cedo, a polícia da cidade vizinha de Aalen disse que o incidente parecia estar relacionado a um "relacionamento pessoal", e que havia 6 mortos, segundo a agência de notícias Reuters. A Polícia de Aalen desmentiu a informação.

Em sua conta no Twitter, a polícia da região em que fica a cidade de Rot am See disse que "houve disparos, várias lesões, provavelmente pessoas mortas em um prédio. O suspeito foi preso. De acordo com as descobertas iniciais, existe um relacionamento.

Não há evidências de outros autores."

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️ Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor. Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

O incidente ocorreu às 12h45 do horário local (8h45 no horário de Brasília) perto de um prédio na cidade, que fica no estado de Baden-Württemberg./REUTERS

Mais informações em instantes.