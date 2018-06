Incidente expõe técnico ao ebola nos EUA; governo diz não haver risco ao público

Segundo ele, o incidente não representa qualquer risco ao público por causa de protocolos e procedimentos em vigor.

Em entrevista à rede de televisão CBS, Klain disse que o técnico do CDC, que pode ter entrado em contato com uma pequena quantidade do vírus durante um experimento, está sendo monitorado e não apresenta sinais de infecção.

Ele ainda destacou que a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) aprovou a realização de testes amplos da vacina contra o Ebola, que devem começar dentro de três a quatro semanas na África Ocidental. Fonte: Associated Press