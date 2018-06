Incursão é contra 'terrorismo' do Hamas, diz Israel O Exército de Israel confirmou o inicio de uma ofensiva militar por terra contra a Faixa de Gaza nesta quinta-feira. Em comunicado, as forças armadas informaram que "iniciaram uma operação por terra na Faixa de Gaza" com o objetivo de "golpear significativamente o Hamas e sua estrutura terrorista". A ação acontece após dez dias de ataques que mataram mais de 200 palestinos e um israelense.