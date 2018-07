'Independentes' manterão força de Ahmadinejad

"A estratégia de Ahmadinejad foi espalhar partidários entre pequenos grupos e evitar que eles declarassem apoio", disse Kamal Taheri, um analista próximo ao presidente. "Vi muitos desses candidatos 'independentes' no gabinete de Ahmadinejad." O analista Amir Mohebbian, de tendência conservadora, concorda que não se pode falar de derrota irreparável para o presidente: "Não está claro se Ahmadinejad foi duramente golpeado ou não."

Taheri estima que Ahmadinejad venha a ter o apoio firme de cerca de 100 dos 310 deputados. Segundo ele, no Parlamento atual, que tem 290 cadeiras, a base do governo é formada por "60 a 80" deputados que "verdadeiramente" apoiam o presidente. As bancadas do Parlamento iraniano são tradicionalmente móveis. Os apoios flutuam de acordo com negociações e também com os humores do poderoso líder espiritual.

O novo Parlamento toma posse dia 28 de maio. Antes disso, Ahmadinejad poderá sofrer um processo de impeachment, por causa dos problemas econômicos vividos no país.