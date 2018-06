Índia: 13 crianças morrem em acidente de ônibus

Ao menos 13 crianças morreram nesta quinta-feira na Índia depois de um trem se chocar com o ônibus escolar em que elas estavam, segundo informou a polícia local.

Outras 16 crianças, entre 7 e 14 anos, ficaram feridas no acidente e foram hospitalizadas no distrito de Medak, no estado de Telengana, no sul do país, informou o agente de polícia Ravi Nallamala.

Ainda não havia muitos detalhes disponíveis em um primeiro momento. A região se encontra a cerca de 1,5 mil quilômetros ao sul de Nova Délhi.

Os acidentes são comuns na rede de ferrovias na Índia, uma das maiores do mundo. A maior parte dos acidentes se atribuem à falta de manutenção e à falha humana. Fonte: Associated Press.