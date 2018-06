Índia: acusados de estupro se preparam para audiência Um tribunal em Nova Délhi autorizou neste sábado que os acusados de participação no estupro coletivo de uma estudante, em dezembro do ano passado, apresentem mais duas testemunhas de defesa e marcou para a próxima quinta-feira (22) o início da audiência para ouvir os argumentos finais dos réus, informou neste sábado o jornal local The Hindu, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.