A vice-cônsul da Índia em Nova York teve de voltar para o país depois do Ministério Público Federal dos Estados Unidos entrar com uma acusação na última quinta-feira. A diplomata é acusada de pagar um salário mínimo para uma empregada doméstica abaixo do estabelecido

pela lei norte-americana. Ela também é acusada de apresentar visto e declarações falsas. Fonte: Dow Jones Newswires.