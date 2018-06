Índia busca ajuda do Butão, Mianmar e Bangladesh contra militantes

A polícia acredita que uma facção militante que luta por um Estado próprio para a etnia bodo está por trás dos ataques, os mais violentos em anos, a trabalhadores das plantações de chá e suas famílias nesta semana.

Alguns militantes podem ter fugido para o vizinho Butão, enquanto acredita-se que o líder deles esteja em Mianmar, segundo autoridades e a polícia.

“Estamos determinados a caçar os rebeldes e destruir a sua base, no país e fora dele”, disse à Reuters Kiren Rijiju, do Ministério do Interior da Índia.

Assam é um dos sete Estados do remoto nordeste indiano, local onde há mais de 200 tribos e dezenas de insurgências.

Os últimos ataques, nos quais metade das vítimas era mulheres e crianças, abalaram o governo do primeiro-ministro Narendra Modri, que se elegeu prometendo crescimento econômico e segurança militar.