Índia: Ciclone força 25 mil pessoas a deixarem casas

Raghvira Reddy, secretário de governo do Estado indiano de Andra Pradesh, informou que o ciclone deverá atingir quatro distritos, levando fortes chuvas e ventos de até 110 quilômetros por hora na sexta-feira.

No mês passado, o ciclone Phailin deixou 25 mortos e dezenas de milhares de desabrigados no Estado indiano de Orissa. O número relativamente baixo de mortos é atribuído a uma operação preventiva no âmbito da qual mais de 1 milhão de moradores foram retirados das áreas de risco. Fonte: Associated Press.