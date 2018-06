Índia convoca diplomata dos EUA para reclamar

Um novo documento oferecido pelo ex-analista de sistemas da NSA Edward Snowden foi publicado pelo Washington Post na segunda-feira. O texto afirmou que o Partido

Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, estava entre os alvos autorizados pela NSA em 2010, quando o partido ainda era oposição na Índia.

A Índia já fez reclamações aos EUA em duas outras ocasiões: em julho e novembro do ano passado. "Nós temos dito que queremos respostas, o que não temos recebido", afirmou a fonte. O Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, deve visitar Nova Délhi nos próximos meses para se reunir com membros do governo de Modi. Fonte: Dow Jones Newswires.