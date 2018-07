Índia critica mapa em novo passaporte chinês

O governo indiano retaliou a situação ao começar a emitir vistos para os cidadãos chineses com um mapa que mostra os territórios na Índia. Os novos passaportes da China também aborreceram as Filipinas e o Vietnã porque também agregam territórios disputados no Mar do Sul da China.

A Índia afirma que a China controla 41.440 quilômetros quadrados do seu território em Aksai Chin, na Caxemira. Mas a China reivindica Arunachal Pradesh, que divide uma fronteira de 1.050 quilômetros com o Tibet.

Ambos os países travaram uma breve guerra em 1962. A disputa territorial não foi resolvida, apesar de 15 rodadas de negociações. Mas as relações melhoraram nos últimos anos e o comércio bilateral cresceu exponencialmente, para mais de US$ 75 bilhões no ano passado. No entanto, as transações comerciais continuam fortemente inclinadas a favor da China, que é agora o maior parceiro da Índia.