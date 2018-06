Índia dá início a longo processo eleitoral

Com 814 milhões de pessoas elegíveis para votar, essa é a maior eleição do mundo. A votação começou no estado de Assam, no nordeste do país.

O Partido do Povo Indiano, oposicionista liderado pelo nacionalista hindu Narendra Modi, é o favorito para vencer o pleito, sob a promessa de rejuvenescimento da economia. O governista Partido do Congresso tem sido alvo de escândalos políticos e criticado por uma fraca economia.

Em Assam, as pessoas chegaram às mesas eleitorais bem antes do horário programado para a abertura das seções, às 7h (horário local). Muitos viajaram ao longo de rodovias, pistas de terra e cruzaram pontes de bambu para depositarem os votos. Fonte: Associated Press.