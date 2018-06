Índia dá inicio à segunda fase de eleição nacional

Carregadores transportando urnas e forças do governo caminharam por horas ou voaram de helicópteros na última semana para alcançar vários centros de votação nas montanhas. Mais de 5 milhões de pessoas estavam aptas a votar hoje nos Estados de Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya e Nagaland.

Milhares de policiais e forças paramilitares montaram guarda em locais de votação no Estado de Manipur, onde dezenas de grupos rebeldes atuam. A estabilidade é um tema importante também em Nagaland, onde o governo tem feito negociações de paz com um importante grupo insurgente, o Conselho Nacional Socialista de Nagaland, por 17 anos sem solução à vista.

Enquanto isso, no Estado de Chhattisgarh, no centro da Índia, onde a votação deve começar apenas amanhã, três soldados do governo foram mortos em uma troca de tiros com rebeldes maoistas hoje no distrito de Sukma, 385 quilômetros ao sul de Raipur, capital do Estado, de acordo com a polícia. Outros três soldados ficaram feridos no confronto, apontou o policial R.K. Vij.

A troca de tiros ocorreu quando soldados indianos retornavam para a sua base depois de escoltar funcionários eleitorais até locais de votação no distrito para os preparativos para o pleito na quinta-feira, conforme Vij. Fonte: Associated Press.