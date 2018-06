Índia dá sinal verde à pena de morte para estupradores de menores de 12 anos

NOVA DÉLHI - O gabinete do governo indiano deu neste sábado, 21, sinal verde a uma emenda da Lei de Proteção de Crianças dos Delitos Sexuais para que os culpados por estupro de menores 12 anos possam ser condenados à morte, em meio à indignação no país pelo abuso e assassinato de uma menina de 8 anos.

A proposta de emenda da lei POCSO (pela sigla em inglês) foi aprovada em uma reunião do gabinete liderada pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, horas após retornar ao país de uma viagem por três países da Europa, informaram agências locais.

A emenda legal, que já tinha sido pedida publicamente pela ministra para a Mulher e a Infância, Maneka Gandhi, foi aprovada em meio à comoção no país pelo sequestro, tortura, estupro e assassinato de uma menina muçulmana de 8 anos de uma comunidade nômade no Estado de Jammu-Caxemira, norte.

A menina morreu em janeiro, mas as circunstâncias do crime foram reveladas na semana passada, depois que a polícia da Caxemira apresentou um documento formal de acusações no qual apontou, além disso, para indícios de violência religiosa.

Oito pessoas, entre elas quatro membros dos corpos de segurança, foram detidas e estão sendo processadas no marco do julgamento por este caso, que começou na segunda-feira, 16.

Este caso e a morte, após ser agredido duas semanas atrás, do pai de uma menor de 16 anos que tinha sido estuprada em junho de 2017 em um crime do qual a família acusa um parlamentar regional do partido governante BJP em Uttar Pradesh, causaram indignação no país.

De acordo com dados da Agência Nacional de Registro de Delitos da Índia (NCRB), o número de delitos contra crianças duplicou entre 2013 e 2016, passando de 58.224 a 106.958, e dos 38.947 estupros que ocorreram no país em 2016, 19.765 eram menores de idade. /EFE