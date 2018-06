Índia deve cortar taxas de juros em 0,25 ponto porcentual em setembro, diz BofA O Banco da Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) deve cortar as taxas de juros em 0,25 ponto porcentual no dia 29 de setembro, independentemente de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) aumentar ou não os juros nos Estados Unidos no dia 17, de acordo com analistas do Bank of America Merrill Lynch.