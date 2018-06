Índia e China concordam em encerrar impasse na fronteira no Himalaia

Os dois Exércitos mobilizaram cerca de 1.000 soldados cada em Ladakh neste mês, acusando um ao outro de concentrar infraestrutura militar em violação a um acordo para manter a paz até uma resolução do embate territorial, que já dura 52 anos.

A ministra indiana das Relações Exteriores, Sushma Swaraj, disse ter se encontrado com seu colega chinês, Wang Yi, em Nova York na quinta-feira, e que os dois haviam concordado em retirar seus soldados das posições originais até o fim do mês.

“A fase ruim acabou”, disse ela segundo a rádio All India.

A China derrotou a Índia em uma breve guerra em 1962 e, desde então, o limite na fronteira permanece sem solução apesar de 17 rodadas de negociações. Os dois Exércitos não conseguiram nem mesmo concordar sobre onde é a Linha Real de Controle - a linha de cessar-fogo criada após a luta de 1962, levando a impasses como esse.

O ponto alto da tensão aconteceu no meio de uma visita do presidente Xi Jinping à Índia com o objetivo de ampliar as relações comerciais com o país, agora comandado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, um político orientado para negócios, que assumiu em maio.