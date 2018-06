Índia e Paquistão trocam fogo de artilharia na fronteira da Caxemira

O incidente ocorreu na noite da sexta-feira, perto da cidade de Sialkot, após Islamabad acusar tropas indianas de matar dois de seus soldados durante a semana, em uma troca de tiros que também matou um militar da Índia. Os países trocaram acusações sobre a culpa pelo confronto de ontem.

O Exército do Paquistão afirma que forças indianas violaram o acordo de cessar-fogo entre os países e atiraram primeiro, matando uma garota de 13 anos e deixando outra criança ferida. Em comunicado, os militares de Islamabad dizem apenas terem respondido ao ataque trocando tiros de artilharia.

Na Índia, o agente de polícia Rajesh Kumar afirmou que os disparos de soldados paquistaneses no setor de Kathua mataram uma mulher e feriram sete moradoras de uma vila.

Já um dos agentes da Força de Segurança da Fronteira da Índia, D. Parekh, disse que a troca de tiros prosseguiu no sábado em diversos locais. "Se um lugar fica em silêncio, os disparos recomeçam em outro local", afirma. Autoridades do país culpam o Paquistão por dar início ao confronto sem que houvesse provocação.

Na sexta-feira, o conselheiro do primeiro-ministro paquistanês para questões externas, Sartaj Aziz, escreveu uma carta à Índia para protestar contra a morte de dois soldados na quarta-feira, e pediu por "uma investigação imediata sobre o incidente para chamar os perpetradores à responsabilidade". O Paquistão defende que os dois soldados mortos haviam sido convocados para um encontro com militares indianos. Fonte: Associated Press.