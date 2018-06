Índia e Paquistão trocam tiros na fronteira da Caxemira

O policial paquistanês Mohammad Anwar afirmou que ataques de morteiros indianos atingiram casas e campos, matando o dono de uma casa no vilarejo de Bhagiari e ferindo seis outras pessoas no local. "Tivemos de correr para nossa segurança no escuro e de alguma forma conseguir ficar atrás de uma mesquita no vilarejo", afirmou Anwar.

Os atos violentos acontecerem em partes da fronteira de 200 quilômetros entre a província paquistanesa de Punjab e a parte da Caxemira controlada pela Índia. Na cidade indiana de Arnia, um morteiro atirado em uma loja de doces explodiu o telhado e feriu três pessoas. "Estamos muito assustados", disse o dono da loja, Rohit Saini.

Diversos civis em pânico estão deixando a região, de acordo com autoridades. No lado indiano da Caxemira, o governo ajudou mais de 20.000 moradores do vilarejo Arnia e milhares de outros vilarejos a deixar a área na segunda-feira. Na manhã de terça-feira, mais de 10.000 pessoas foram para abrigos do governo, de acordo com a administração regional.

Os atos de violência recentes são uma das piores violações do acordo de cessar-fogo de 2003 entre a Índia e o Paquistão. Eles acontecem após diversas reuniões entre comandantes das forças de fronteiras dos dois países com o objetivo de acalmar as tensões. Outro conflito similar em agosto levou 15.000 moradores de vilarejos a deixar o local temporariamente. Fonte: Associated Press.