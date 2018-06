Índia: Incêndio em ônibus mata 45 pessoas

Os 45 passageiros, entre eles um bebê de colo, ficaram trancados na cabine, que tinha um sistema de bloqueio automático controlado pelo motorista. Acredita-se que os passageiros mortos estivessem dormindo no momento do acidente. Todos eles morreram carbonizados e somente três corpos puderam ser identificados. As autoridades estão recolhendo amostras de DNA para a identificação das demais vítimas.

Segundo as autoridades locais, o ônibus operava acima da capacidade máxima, com 50 passageiros. Familiares das vítimas se reuniram em frente a escritórios da empresa Jabbar Travels em Bangalore e Hyderabad cobrando explicações.

O motorista, que poderá responder por negligência, e outro funcionário da empresa foram detidos para interrogatório. A polícia ainda procura os donos da Jabbar Travels para que eles prestem depoimento.

Mais de 110 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito em toda Índia, de acordo com à polícia local, sendo o país com maior número anual de mortos em acidentes rodoviários no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A maioria dos acidentes é atribuída à imprudência e à má conservação das estradas e dos veículos. Fonte: Associated Press.