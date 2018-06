Índia: Nahendra Modi toma posse como primeiro-ministro

Filho de um vendedor de chá, Modi fez o juramento de posse em uma grande cerimônia na residência presidencial diante de uma plateia que incluía os líderes dos países vizinhos, incluindo o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, e o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai.

"Juntos, vamos escrever um futuro glorioso para a Índia", disse um comunicado no site de Modi após a sua posse. "Vamos juntos sonhar com uma Índia forte, desenvolvida e inclusiva que se envolva ativamente com a comunidade global para fortalecer a causa da paz e do desenvolvimento mundial."

Outros líderes do BJP, incluindo Arun Jaitley, Sushma Swaraj e Rajnath Singh, também foram empossados como ministros do governo. Mas as funções que irão realizar no gabinete de Modi ainda não tinham sido anunciadas.

De acordo com a promessa de Modi de formar um gabinete baseado no princípio de "governo mínimo e governança máxima", seu governo terá 45 ministros, incluindo Modi. A administração anterior tinha 71.

Modi é o sucessor de Manmohan Singh, do Partido do Congresso, que cumpriu dois mandatos iniciando em 2004. Fonte: Dow Jones Newswires.