Índia pede a WhatsApp ação imediata para acabar com propagação de notícias falsas

NOVA DÉLHI - O governo da Índia pediu ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp uma ação imediata para acabar com a propagação de informações falsas que têm motivado uma onda de linchamentos no país.

Mais de 20 pessoas morreram nos últimos dois meses na Índia, vítimas de notícias inverídicas que viralizaram sobre a suposta presença de sequestradores de crianças.

Os ataques, que geralmente são dirigidos a estrangeiros, deixam as autoridades em uma situação muito difícil. As campanhas de sensibilização e as declarações públicas tiveram um alcance limitado até o momento.

Em um comunicado, o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação expressou à direção do WhatsApp sua "profunda desaprovação ante mensagens irresponsáveis e explosivas". "O governo indiano também indicou que o WhatsApp deve atuar imediatamente para acabar com esta ameaça", completa o texto.

Na carta de resposta às autoridades indianas, o WhatsApp afirma estar "horrorizado" com os linchamentos e qualifica as ações como um "desafio que exige que o governo, a sociedade civil e as empresas de tecnologia trabalhem lado a lado".

O WhatsApp, que pertence ao Facebook, afirmou que está testando na Índia um dispositivo para apontar se uma mensagem foi escrita por quem a enviou ou se foi apenas repassada, forma como habitualmente se propagam os boatos.

A empresa também destacou a colaboração com as organizações de verificação de fatos em outros países, como Brasil e México, e afirmou que reflete sobre a possibilidade de desenvolver estas operações na Índia. / AFP