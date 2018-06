Índia: população protesta após morte de jovem estuprada Milhares de manifestantes ocuparam hoje as ruas de Nova Délhi, após ser anunciada a morte da mulher que foi estuprada e espancada em um ônibus em movimento na capital da Índia há quase duas semanas. A jovem de 23 anos, que havia sido transferida na quinta-feira para um hospital em Cingapura, não resistiu aos ferimentos e morreu nas primeiras horas deste sábado (horário local). As pessoas exigem maior proteção para as mulheres contra a violência sexual.